В Североморске обновят более 8,5 км сетей теплоснабжения

В будущем году с привлечением специального казначейского кредита запланирован капитальный ремонт двух котлоагрегатов на котельной, а также перекладка 8,7 км трубопровода в ЗАТО г. Североморск.

Основная часть работ будет выполнена на сетях, питающих 9 микрорайон, вдоль всей улицы Полярной и в районе домов номер №№10-20 по ул. Сизова.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, кроме этого, новые трубы проложат в районе Верхней Ваенги, через улицы Советская и Колышкина вниз до улицы Падорина.

Реализация проекта позволит повысить надежность и качество теплоснабжения для 19,7 тысячи потребителей флотской столицы.