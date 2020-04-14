В Североморске общественники получат помещение в безвозмездное пользование сроком на 1 год

Сегодня в Североморске состоялось очередное заседание Совета депутатов. Рабочая повестка состояла из 15 вопросов.

Народные избранники единогласно приняли поправки в бюджет муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также изменения, которые коснулись земельного налога. Теперь он подлежит уплате налогоплательщиками-организациями до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу необходимо производить не позднее последнего числа месяца, который следует за истёкшим отчётным периодом.

Согласовали депутаты и прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО – в него внесли четыре дополнительных пункта – это четыре пустующих помещения на ул. Гвардейской, 2.

Единогласным было решение – передать автономной некоммерческой организации «Центр гуманитарных исследований и консультирования в социальной сфере» нежилое помещение на ул. Адмирала Сизова, 20. Основное направление деятельности центра – помощь семьям, которые оказались в кризисной ситуации. Общественники получат помещение в безвозмездное пользование сроком на 1 год.

Из важных кадровых вопросов – согласование должности заместителя главы ЗАТО - председателя комитета имущественных отношений администрации Североморска. Кандидатуру Анны Клапоцкой, предложенную руководителем муниципалитета Владимиром Евменьковым, депутаты поддержали. Анна Александровна – высококвалифицированный специалист с опытом работы более чем 15 лет, грамотный руководитель – до сегодняшнего дня она исполняла обязанности председателя КИО.