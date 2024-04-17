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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.24 10:00

В Североморске обсудили вопросы развития туризма

Комитет по туризму Мурманской области совместно с администрацией ЗАТО г. Североморск обсудили с участниками туристического рынка и молодёжью шаги по развитию туризма в столице Северного флота. Встреча прошла в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах.

«У Североморска есть существенное преимущество – яркая особенность, уникальное туристское предложение, как мы это называем. Возможность познакомиться с историей Северного флота и посетить объекты военно-патриотической направленности, привлекает людей разных возрастов. Традиционно, мы отмечаем большой запрос на ностальгический туризм: в город хотят приехать люди, которые когда-то служили или жили в Североморске. Посещение города строго регламентировано. Но это не мешает гостям, которые серьёзно и заблаговременно планируют свои путешествия, оформить необходимые разрешительные документы и совершить однодневную экскурсионную поездку. В Североморске мы сегодня имеем дело с исключительно организованными экскурсионными группами и это даёт возможность качественно отработать сценарий поведения гостей», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Участники встречи отдельное внимание уделили вопросу организации празднования Дня Военно-морского флота, который традиционно проходит в последнее воскресенье июля, и является одним из главных событийных мероприятий не только муниципалитета, но и региона в целом.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле 2023 года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же, как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 15 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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