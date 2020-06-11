В Североморске около памятного знака «Олень» ведётся «работу над ошибками»

Работы около памятного знака «Олень» во флотской столице проходили в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Ремонтом занималось ООО «Строй Плюс». Заказчика – ГЦ ЖКХ – качество не устроило.

- В прошлом году этот объект сдавался скоропалительно. Замечания подрядчик обещал исправить в рамках гарантийных обязательств, но к работам так и не приступил. Мы выезжали с инспекцией на место. Там деформирован асфальт и бортовой камень, есть претензии к креплению малых архитектурных форм. Сейчас с компанией «Строй Плюс» ведём претензионную работу, в адрес подрядной организации уже направлено четыре акта об исправлении дефектов, - пояснил директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Решать вопрос с недобросовестным подрядчиком будут и в судебном порядке. Но, чтобы не терять время, ГЦ ЖКХ привлёк к ремонтно-восстановительным работам организацию по договору субподряда. Компания к работе на объекте уже приступила.