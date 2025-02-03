В Североморске открылась детская кулинарная студия «Кусочек счастья», созданная на средства гранта «Губернаторский старт»

Детская кулинарная студия «Кусочек счастья» предлагает услуги по организации праздников и досуга для семей с детьми. В студии будут проводиться кулинарные мастер-классы, на которых участники смогут научиться готовить базовые блюда и освоить искусство выпечки. Также в студии планируется реализация кондитерских изделий с акцентом на Арктическую кухню, что поможет привнести в кулинарные традиции региона уникальные арктические нотки.

Проект был разработан индивидуальным предпринимателем Евгенией Перфильевой, которая весной 2024 года подала заявку на участие в конкурсе «Губернаторский старт» и вошла в число победителей. Полученные средства гранта позволили оплатить аренду помещения, рекламные услуги и приобрести необходимое оборудование для открытия студии.

Проект реализован благодаря средствам предоставленного гранта - «Губернаторский старт» в рамках реализации стратегического плана «На Севере - жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Поддержка направленна на реализацию предпринимательских инициатив и пользуется наибольшей популярностью среди представителей малого и среднего бизнеса на территории региона.

Открытие детской кулинарной студии «Кусочек счастья» — это шаг к улучшению социально-экономических показателей в регионе и развитию предпринимательской деятельности в закрытых населенных пунктах Мурманской области.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономии Мурманской области, на торжественном открытии присутствовала начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Вероника Гнатко. Она отметила: «Кулинарная студия — отличное место для проведения детского досуга с пользой в оригинальном и увлекательном формате кулинарного мастер-класса. Уверена, что ребята с удовольствием будут учиться готовить новые или любимые блюда, освоят базовые шаги в кулинарии. Открытие студии в Североморске создаст дополнительную возможность неформального общения».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17498-v-severomorske-otkrylas-semeynaya-kulinarnaya-studiya/#news-gal-7