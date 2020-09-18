В Североморске открылась новая АЗС

Новая автозаправочная станция имеет удобную локацию - она расположена в районе перекрёстка Авиагородка, но самое главное, обещает североморцам новое качество топлива и высокий уровень обслуживания.

- Качество - наш главный приоритет. Мы активно внедряем новейшие разработки, используем новейшее оборудование. Топливо покупаем на бирже и сами его транспортируем. В структуре сети - парк современных бензовозов, оснащенных самыми актуальными на сегодняшний день системами контроля и безопасности. Это позволяет гарантировать качество и точное количество топлива и предотвратить смешение разных его видов на всём пути следования, - рассказывает директор компании Елена Безменова.

С концепцией работы компании вчера ознакомился глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. Он отметил, что это уже второй объект, который открывается в муниципалитете за неполную неделю.

- Строительство новых объектов в городе говорит, прежде всего, о его развитии. И с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения комфорта для горожан. В появлении новой компании я вижу много плюсов. Это и повышение конкуренция на рынке АЗС, что должно сказаться на ценовой политике, и создание 18 рабочих мест для североморцев. Надеюсь, что новый объект будет востребован жителями муниципалитета, а коллективу компании желаю удачи и процветания, - отметил руководитель Североморска.