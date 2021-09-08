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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 17:00

В Североморске открылась современная модельная библиотека

В Мурманской области появилась ещё одна модельная библиотека – обновления произошли в Центральной детской библиотеке им. С.В. Михалкова в Североморске.

В рамках национального проекта «Культура» библиотека получила 10 млн рублей из федерального бюджета на преобразование по модельному стандарту. Финансовая поддержка позволила учреждению провести ремонт, закупить оригинальную мебель, создать электронную базу данных и пополнить книжный фонд на 3000 экземпляров книг для всех возрастов. Специалисты учреждения уверены, что в новом статусе библиотека не только сохранит главное предназначение – обслуживание детей и подростков, но также и расширит границы своей деятельности, став настоящим интеллектуальным центром и новой точкой притяжения для жителей флотской столицы.

Название учреждения осталось прежним – именной бренд лёг в основу концепции модельной библиотеки. По мотивам «Песенки друзей» Сергея Михалкова в Центральной детской библиотеке появился паровозик, который повезёт читателя по различным станциям. На входе посетителей встречает робот Лаврик с обзорной экскурсией, здесь же расположен интерактивный киоск. В учреждении появились зоны для юных посетителей разных возрастов – малыши смогут интересно и с пользой провести время на станции «Академия Волшебников и Фантазеров», а для подростков и читателей постарше в библиотеке появилась «Арктическая» зона, где расположены проектор и выставочный комплекс для экспозиций творческих работ жителей Североморска. Кроме того, в модельной библиотеке есть зал для индивидуальной работы, кукольный театр, музей и двухуровневая зона для чтения и отдыха, в которой есть настольные и видеоигры, а также компьютеры и стеллажи с комиксами и обширным книжным фондом. Все станции библиотеки оснащены современной мебелью, техникой и элементами декора, которые точно придутся по вкусу пользователям любого возраста.

«Модернизация этой библиотеки позволила не только преобразить интерьер библиотеки и создать привлекательное дружелюбное пространство, которое, я уверен, станет очень популярным и любимым местом времяпрепровождения юных североморцев и их семей. Преображение библиотеки по модельному стандарту позволило в разы увеличить количество новой литературы, модернизировать книговыдачу. Замечательно, что в юбилейный год библиотеки – в этом году библиотека отмечает свое 65-летие – у ребят появилось такое место для досуга, развития, общения», – подчеркнул и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на церемонии открытия библиотеки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, обновленные модельные библиотеки разрушают стереотип о библиотеках как пережитке прошлого. Сегодня благодаря национальному проекту «Культура» библиотеки региона становятся комфортными и технологичными общественными пространствами. Первые модельные библиотеки появились в Мурманской области в 2019 году – в рамках нацпроекта «Культура» они были открыты в Мурманске и Гаджиево. В прошлом году интеллектуальные центры нового времени появились на базе Центральной городской библиотеки Апатитов, филиала №15 Центральной детской библиотеки Мурманска, Ловозерской межпоселенческой библиотеке и Центральной детской библиотеки Мончегорска. В 2021 году в Заполярье откроется еще четыре модельные библиотеки. Обновления затронут учреждения, расположенные в Оленегорске, Кандалакше, Кировске и Заполярном.

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