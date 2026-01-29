В Североморске открылась Всероссийская выставка Совета Федерации «Жизнь, делённая на граммы», посвящённая освобождению Ленинграда от фашистской блокады

В зале временных экспозиций Североморского музейно-выставочного комплекса открылась выставка работ победителей четырёх этапов Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы».

Как подчеркнула сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева, город морской доблести и столица Северного флота Североморск стал вторым городом Мурманской области, принимающим репродукции произведений юных художников со всей страны.

«В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Североморск принимает выставку, которая имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Место выбрано не случайно: с первых дней Северный флот героически защищал морские рубежи Заполярья. Этот подвиг всегда будет в наших сердцах, а благодаря экспозиции жители флотской столицы смогут увидеть подвиг Ленинграда, переданный талантливыми ребятами из разных городов нашей большой сильной страны», – отметила Елена Дягилева.

С важным событием гостей церемонии поздравил глава ЗАТО г. Североморск. Владимир Евменьков. Он поблагодарил Совет Федерации и лично спикера палаты регионов Валентину Матвиенко, а также сенатора РФ от Мурманской области Елену Дягилеву за организацию мероприятия.

«Сегодняшняя выставка – это не просто выставка картин. Работы родились у юных авторов после изучения архивных документов, героической истории Великой Отечественной войны и полного освобождения от блокады Ленинграда. Школьники со всей страны пропустили через себя события тех лет, и это, безусловно, главный итог конкурса и выставки. Молодое поколение, наше будущее, изучает, смотрит, оценивает, и, самое главное, сохраняет и передаёт дальше нашу историю, которую сегодня пытаются переписать. Такие мероприятия – залог того, что историческую правду у нас не отнять и не исказить», – подчеркнул глава флотской столицы.

Напомним, конкурс «Жизнь, делённая на граммы» впервые прошёл в 2021 году. По решению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко он стал ежегодным. Каждый этап посвящается определённой теме: Дороге жизни, операции «Искра» по прорыву, юбилею полного снятия блокады Ленинграда и Победы в Великой Отечественной войне. За четыре года инициатива выросла в масштабный образовательный проект, который реализуется на территории всей России и за её пределами.

О важности проведения подобных событий в своём приветственном слове говорила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышёва.

«В нашем регионе по поручению губернатора Андрея Чибиса реализуется много программ для сохранения исторической памяти. Для детей и молодёжи создаются современные пространства, новые точки притяжения, где можно не только интересно провести время, реализовывать свои идеи, но и встретиться с представителями старшего поколения, чтобы узнать больше об истории своей страны. В Мурманской области также активно поддерживается поисковое движение. Школьники и студенты вместе с опытными поисковиками работают на местах кровопролитных сражений, находят останки погибших героев, дают им имена», – обратилась к участникам церемонии Мария Чернышёва.

В экспозиции, открывшейся в Североморске, представлены картины о тяготах военного времени и героизме советского народа. Авторам работ – от 7 до 17 лет, но, несмотря на юный возраст, ребята раскрывают крайне сложные темы. Так, картина учащейся Детской художественной школы №1 из поселка Никель Карины Бельтюговой посвящена «Дороге жизни блокадного Ленинграда». Работа стала победителем третьего этапа конкурса и была выбрана из более чем 100000 присланных заявок практически из всех регионов России.

Делясь своими впечатлениями от выставки, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин подчеркнул связь между событиями, которые нашли отражение в работах школьников, и сегодняшним днём.

«В Великую Отечественную войну Ленинград переживал серьёзнейшие испытания, по сути, решался вопрос быть или не быть городу, быть или не быть стране. И, конечно, то, как дети передали эти события, впечатляет. Это значит, что с ними работают талантливые наставники. Выставку обязательно посетят военнослужащие Северного флота», – отметил контр-адмирал. Игорь Курочкин поблагодарил организаторов выставки от имени командующего Северным флотом и Военного совета флота, подчеркнув важность сохранения и передачи истории подвига через искусство и связь поколений.

О связи Мурманска и Ленинграда говорил в своём приветствии куратор Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы» Семён Федосенко.

«Мы понимаем, что происходит в городе Ленина. И всё, что сумеем отдадим ему», – так говорили мурманчане. И сумели, и отдали! Несмотря на тяжёлую ситуацию в городе, в пути несколько рыбных эшелонов добрались до умирающего Ленинграда, и многим это спасло жизнь.

Ленинградцы в долгу не остались: обратно составы везли боеприпасы и материалы для предприятий Мурманской области.

И сегодня предприятия и верфи Санкт-Петербурга производят множество необходимой продукции и судов для нужд Арктики и Северного Военно-морского флота России, в столице которого сегодня открывается эта выставка», – отметил Семён Федосенко. Он поблагодарил от имени победителей, участников, наставников и оргкомитета конкурса сенатора РФ Елену Дягилеву за помощь в организации выставок в Мурманской области, правительство региона за оказанную поддержку, а также администрацию города Североморска и командование Северного флота за возможность познакомить жителей флотской столицы с произведениями ребят со всей страны.

Отметим, что число участников Всероссийского художественного конкурса «Жизнь, делённая на граммы» по сравнению с первым годом возросло в сотни раз и сегодня составляет более 350 тысяч.

Проект, объединяющий разные формы искусства и направления деятельности, стал международным, а также появилась важная традиция – отправлять подписанные детьми открытки с репродукциями картин бойцам специальной военной операции.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, Мурманск стал первым городом за Полярным кругом, принявшим экспозицию из 20 работ победителей со всей страны.

Выставка объединила произведения из разных регионов России, в том числе воссоединённых территорий, что демонстрирует единство российского народа в сохранении исторической памяти.

В заполярной столице выставка экспонировалась в Культурно-выставочном центре Русского музея, в здании железнодорожного вокзала и Губернаторском лицее.

С 27 января по 15 февраля увидеть работы можно в Отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского Музейно-выставочного комплекса, расположенному по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Сафонова, 5.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561320/#&gid=1&pid=5