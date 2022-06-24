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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 11:30

В Североморске открылась выставка художника и архитектора Ашота Татевосяна

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел музейно-выставочного комплекса Североморска состоялось открытие выставки графики Ашота Татевосяна «Штрих. Нерв. Душа». В мероприятие приняли участие глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск Зоя Кругляк, заслуженный художник России Анатолий Сергеенко, член творческого Союза художников России и международной федерации художников ЮНЕСКО Иван Ворон, жители Североморска.

Ашот Татевосян – художник, архитектор, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Армении, Эстонии, российского Союза архитекторов. Он является автором многочисленных арт и фотопроектов, инсталляций, арт-батлов, эскизов к фильмам и театральным постановкам. Лауреат конкурсов Москомархитектуры, обладатель «Grand Prix» всемирного фестиваля искусств в Саудовской Аравии 2019 года.

Сейчас Ашот Генрикович трудится в Мурманской области в должности главного архитектора и руководителя региональных проектов - таких, как мурманская Долина Уюта, океанариум, 12 школа Североморска. Параллельно занимается творчеством и создаёт заполярную серию картин.

Графика занимает в творчестве художника особую роль. Выставка в отделе прикладного творчества и народных ремёсел на ул.Сафонова, 5 будет работать до 16 июля.

 

 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12487-v-severomorske-otkrylas-vystavka-izvestnogo-hudozhnika-i-arhitektora-ashota-tatevosyana/#news-gal-2

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