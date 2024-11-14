В Североморске открылась выставка, посвящённая участникам специальной военной операции

В рамках проекта «Zа наших. Zа Президента» в Североморском музейно-выставочном комплексе вчера начала работу выставка, посвящённая участникам специальной военной операции. Организаторами мероприятия выступили Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Каждый стенд экспозиции - история о подвиге героев из разных регионов нашей страны. В их числе и наши земляки - участники специальной военной операции Никита Нильцигаев и Кирилл Семенюк.

Никита Нильцигаев родился в семье военных и видел себя в рядах российской армии. Он проходил контрактную службу в 200-й мотострелковой бригаде. В 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, за что был награждён медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Ветеран боевых действий» и «За воинскую доблесть» 2 степени. Посмертной наградой стал орден Мужества.

Кирилл Семенюк - выпускник школы №2. Срочную службу проходил на подшефном городу БПК «Североморск», затем работал машинистом котельных установок на АО «МЭС». Во время частичной мобилизации добровольцем отправился в зону СВО. Посмертно награждён орденом Мужества.

Посетить выставку в музее все желающие могут до 24 ноября.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17037-v-severomorske-otkrylas-vystavka-posvyashennaya-uchastnikam-specialnoy-voennoy-operacii/#news-gal-8