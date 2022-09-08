В Североморске открыли первый в Заполярье пришкольный «Кванториум»

На базе нового корпуса североморского лицея №1 открылся первый в Мурманской области пришкольный детский технопарк «Кванториум».

В технопарке дети смогут не только слушать лекции, но самостоятельно ставить опыты или собрать робота. Также они могут научиться разбираться в физиологии человека или же собрать робота.

Как сообщает ИА «СеверПост», дополнительное образование в пришкольном «Кванториуме» ведется по двум направлениям: естественнонаучном и технологическом.

«В ближайшее время школьники со всего нашего муниципалитета смогут поближе познакомиться с работой «Квантриума» на Дне открытых дверей», — сказал глава ЗАТО город Североморск Олег Прасов.

Он выразил надежду, что юные исследователи прославят не только свой родной край, но и всю страну.

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242398%2Fwall626786971_1717