Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 13:00

В Североморске отметили лучших активистов волонтёрского движения

Заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, состоявшееся в начале этой недели, предваряло чествование активистов волонтёрского движения. Награды вручил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Член мурманской общественной организации «Поисковое объединение «Север», волонтёр благотворительного фонда «Северный характер», куратор пункта плетения маскировочных сетей «Сети Победы» Олеся Францискевич награждена медалью «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества». Эта медаль присуждается приказом Министерства обороны РФ тем, кто внёс большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщает администрация флотской столицы, региональной награды - почётного знака «За оказание помощи и поддержки при проведении СВО «СВОих не бросаем» - удостоены Ольга Гладенко, Алла Денисова и региональная общественная организация «Семейный очаг», которую возглавляет Алла Сергеевна.

Ольга Гладенко живёт в н.п. Щукозеро, помогает односельчанам, представляет их интересы в Общественном совете при главе ЗАТО. Но её доброты хватает и на других. Она участвует в сборах гуманитарных грузов на фронт, помогает раненым бойцам, посвящает стихи нашим защитникам.

Алла Денисова руководит общественной организацией семей с детьми «Семейный очаг», которая с началом специальной военной операции сразу включилась в оказание помощи участникам СВО и их близким. Активисты изготавливают сухие души, собирают посылки «за ленточку», проводят благотворительные мастер-классы, шьют одежду для военнослужащих в зоне спецоперации и организуют досуг их семей.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19256-za-sohranenie-istorii-i-pomosh-zashitnikam/#news-gal-4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:15«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий работающий на удалёнке предпочтёт увольнение работе в офисе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»