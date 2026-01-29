В Североморске отметили лучших активистов волонтёрского движения

Заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, состоявшееся в начале этой недели, предваряло чествование активистов волонтёрского движения. Награды вручил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Член мурманской общественной организации «Поисковое объединение «Север», волонтёр благотворительного фонда «Северный характер», куратор пункта плетения маскировочных сетей «Сети Победы» Олеся Францискевич награждена медалью «За заслуги в увековечивании памяти погибших защитников Отечества». Эта медаль присуждается приказом Министерства обороны РФ тем, кто внёс большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщает администрация флотской столицы, региональной награды - почётного знака «За оказание помощи и поддержки при проведении СВО «СВОих не бросаем» - удостоены Ольга Гладенко, Алла Денисова и региональная общественная организация «Семейный очаг», которую возглавляет Алла Сергеевна.

Ольга Гладенко живёт в н.п. Щукозеро, помогает односельчанам, представляет их интересы в Общественном совете при главе ЗАТО. Но её доброты хватает и на других. Она участвует в сборах гуманитарных грузов на фронт, помогает раненым бойцам, посвящает стихи нашим защитникам.

Алла Денисова руководит общественной организацией семей с детьми «Семейный очаг», которая с началом специальной военной операции сразу включилась в оказание помощи участникам СВО и их близким. Активисты изготавливают сухие души, собирают посылки «за ленточку», проводят благотворительные мастер-классы, шьют одежду для военнослужащих в зоне спецоперации и организуют досуг их семей.

