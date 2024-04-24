В Североморске отремонтируют ряд дорог в рамках плана «На Севере – жить»

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» в Североморске и Североморске-3 запланирован ремонт нескольких участков дорог улично-дорожной сети.

В ЗАТО г. Североморск отремонтируют проезд от улицы Сивко до дома №1 на улице Сафонова, далее от дома №7 по улице Сафонова до улицы Сгибнева и проезды в районе домов №10 и №12 по улице Морская.

В процессе работ на объектах дорожники выполнят фрезерование старого покрытия, уложат более 2600 кв. метров нового асфальта на проезжей части и порядка 300 кв. метров на тротуарах, заменят более 1120 метров бортового камня и установят металлические пешеходные ограждения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках контракта запланировано и восстановление наружного освещения на данных объектах, подрядчик установит более 30 современных светильников. На участке Приморской площади в Североморске запланировано приведение в нормативное состояние более 5800 кв. метров покрытия проезжей части и порядка 270 кв. метров покрытия тротуаров.

В Североморске-3 ремонт пройдёт на проездах улиц Героев-североморцев и Школьная. Подрядчик обновит порядка 1360 кв. метров дорожного полотна проезжей части и установит новые опоры освещения со светильниками, оснащенными модулями управления.