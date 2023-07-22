В Североморске отремонтируют социально важные объекты – ДОФ, больницу и стадион

Об этом 20 июля в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов сказал Президент России Владимир Путин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по поручению главы государства в столице Северного флота будут отремонтировано три социальных объекта: Центральная районная больница, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. По предварительным оценкам, на это требуется 5,1 млрд рублей.

«Новый спортивный комплекс построит Министерство обороны, стадион приведут в порядок с помощью перераспределения тех средств, которые выделяются на эту зону (обращаясь к Ю. Трутневу), Министерство обороны также приняло решение, что приведёт в порядок Дом офицеров. Что касается Центральной больницы, то Министр здравоохранения обещал, что в ходе доработки бюджета этот вопрос тоже будет решён. Исхожу из того, что всё будет исполнено», – сказал Владимир Путин.

Фото: https://gov-murman.ru