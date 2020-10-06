В Североморске перед судом предстанет сотрудник сотовой компании, обвиняемый в нарушении охраняемой законом тайны

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Североморска, 1996 года рождения. Он обвиняется в совершении нарушения тайны телефонных переговоров и иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2020 года сотрудник сотовой телефонной компании, используя своё служебное положение, получил доступ к охраняемой законом информации о соединениях абонентского номера потерпевшего. После этого обвиняемый, не имея судебного решения, просмотрел соединения по номеру и произвёл их выгрузку.

За передачу указанных охраняемых законом сведений третьему лицу, молодой человек получил денежное вознаграждение в размере 1500 рублей. Противоправная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками собственной безопасности компании.

В ходе предварительного следствия североморец вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объёме, дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.