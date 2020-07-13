В Североморске перекрывают дорогу из-за ремонтных работ

Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с аварийной ситуацией специалисты АО «МЭС» «Североморская теплосеть» будут производить ремонтные работы по 20 июля в районе ул. Северная, 4а и ул. Адмирала Сизова – между 9 и 10 домами.

Ремонт пройдёт с использованием специальной техники. Проезжая дорога со стороны Адмирала Сизова, 9 и Северной, 6а (МИС) будет перекрыта полностью.