Мурманская область. Арктика (16+)06.08.20 14:20
В Североморске по просьбам жителей капитально отремонтирована лестница около ДК «Строитель» - работы на объекте подрядчик завершил в срок
Бетон на нижнем пролёте трапа раскрошился, специалисты заменили его деревянным настилом. Реконструкцией лестницы занималось ООО «Аркада». К качеству работы подрядной организации серьёзных замечаний нет.
По поручению врио главы ЗАТО Андрея Федулова, в ближайшее время будет также подготовлено проектное решение, которое позволит сделать трап более удобным для горожан.
- Мы проработаем этот вопрос - предстоит обустроить плавный переход между пролётами лестницы, а также пандусы для маломобильных групп населения, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.
Работы по текущему ремонту лестниц и трапов в Североморске продолжаются. На очереди – второй пролёт конструкции в районе дома № 11 по Комсомольской улице.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
Илья
28.07.20 15:55
А где такую справку получают?
Комментарий к новости:В санаториях и домах отдыха отдыхающих ждут со справкой об эпидокружении
Varsin
28.07.20 08:57
Очередная блажь богатых россиян и губернатора, который хочет попиариться.
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