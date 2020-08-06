В Североморске по просьбам жителей капитально отремонтирована лестница около ДК «Строитель» - работы на объекте подрядчик завершил в срок

Бетон на нижнем пролёте трапа раскрошился, специалисты заменили его деревянным настилом. Реконструкцией лестницы занималось ООО «Аркада». К качеству работы подрядной организации серьёзных замечаний нет.

По поручению врио главы ЗАТО Андрея Федулова, в ближайшее время будет также подготовлено проектное решение, которое позволит сделать трап более удобным для горожан.

- Мы проработаем этот вопрос - предстоит обустроить плавный переход между пролётами лестницы, а также пандусы для маломобильных групп населения, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Работы по текущему ремонту лестниц и трапов в Североморске продолжаются. На очереди – второй пролёт конструкции в районе дома № 11 по Комсомольской улице.