Мурманская область. Арктика (16+)24.10.25 09:30

В Североморске почтили память защитников советского Заполярья

Митинг, посвящённый 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 23 октября собрал у подножия североморского «Алёши» школьников, юнармейцев, волонтёров, участников «Движения Первых», представителей депутатского корпуса и администрации муниципалитета.

Оборона Заполярья — одно из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. Советские войска в тяжелейших условиях противостояли армиям нацистской Германии и Финляндии. Победа нашим бойцам досталась дорогой ценой. Тысячи защитников Кольского полуострова отдали за неё свои жизни.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на полях сражений. О том, как громили врага на земле, в небе, в море и в морских глубинах красноречиво повествуют барельефы постамента памятника «Героям-североморцам защитникам Советского Заполярья». Десятки Краснознаменных орденоносных авиаполков, бригад подводных лодок, эсминцев, тральщиков, торпедных катеров, артиллерийских батарей и дивизионов, бригад морской пехоты и инженерных батальонов внесли свой вклад в Победу.

Под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса североморцы возложили цветы к памятнику «Героям-североморцам защитникам Советского Заполярья».

В эти осенние дни во всех образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск проходят мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18830-v-severomorske-pochtili-pamyat-zashitnikov-sovetskogo-zapolyarya/#news-gal-1

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
