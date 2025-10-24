В Североморске почтили память защитников советского Заполярья

Митинг, посвящённый 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 23 октября собрал у подножия североморского «Алёши» школьников, юнармейцев, волонтёров, участников «Движения Первых», представителей депутатского корпуса и администрации муниципалитета.

Оборона Заполярья — одно из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. Советские войска в тяжелейших условиях противостояли армиям нацистской Германии и Финляндии. Победа нашим бойцам досталась дорогой ценой. Тысячи защитников Кольского полуострова отдали за неё свои жизни.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших на полях сражений. О том, как громили врага на земле, в небе, в море и в морских глубинах красноречиво повествуют барельефы постамента памятника «Героям-североморцам защитникам Советского Заполярья». Десятки Краснознаменных орденоносных авиаполков, бригад подводных лодок, эсминцев, тральщиков, торпедных катеров, артиллерийских батарей и дивизионов, бригад морской пехоты и инженерных батальонов внесли свой вклад в Победу.

Под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса североморцы возложили цветы к памятнику «Героям-североморцам защитникам Советского Заполярья».

В эти осенние дни во всех образовательных учреждениях ЗАТО г. Североморск проходят мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

