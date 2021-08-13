В Североморске подходит к завершению работа по приёмке готовности образовательных и дошкольных учреждений к началу нового учебного года

Специально созданной комиссией уже проверена готовность 35 учреждений образования: школ, дополнительного образования и детских садов. Всем им выданы паспорта готовности к отопительному периоду. Осталось проверить две средние школы №6 и 8 и два детских сада №5 и 41.

13 августа готовность гимназии №1 к новому учебному году проверили председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев, депутат представительного органа власти флотской столицы, директор средней школы №12 Татьяна Смирнова, члены комиссии, в составе Ирины Ростовской, заместителя начальника Управления образования, Леонида Рындя и Ирины Бальон. К работе приёмной комиссии были привлечены и мамы учащихся этой гимназии Наталья Евменькова и Ольга Микулич.

О выполненных в гимназии №1 работах рассказали директор гимназии Сергей Павлов и начальник МБУО «Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания» Леонид Рындя. Эта гимназия выиграла грант «Арктик Скул» в размере 2,5 миллиона рублей, которые были затрачены на косметический ремонт столовой и закупку новой мебели.

За прошедшее время был выполнен большой объём работ. Проверена и готова к работе система отопления, заменены стояки горячего водоснабжения и участок канализации в подвальном помещении, проведена переустановка и наладка системы вентиляции, выполнено техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, появились светодиодные светильники в 9-и классах.

И члены комиссии, и родители остались довольны качеством выполненных работ, готовностью гимназии №1 к новому учебному году. Наталья Евменькова и Ольга Микулич отметили, не только работы, выполненные в классах и столовой гимназии, но и на прилегающей территории, где ведутся работы по капитальному ремонту дворовых проездов, оборудованию тротуаров, что создаст безопасные условия для детей, идущих на занятия.