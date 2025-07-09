В Североморске подрядчик не справился со взятыми обязательствами. Работы продолжит другой

В ЗАТО г. Североморск в этом году реализуют сразу четыре проекта, победивших в конкурсной программе «На Севере - твой проект».

Скейт-площадку в Североморске-3 уже давно обкатали. В детском саду «Якорек» строят игровое поле для изучения правил дорожного движения. А вот по двум оставшимся проектам, к сожалению, сроки вынуждены отодвинуть до сентября.

Как сообщает администрация муниципалитета, подрядчик, который вёл благоустройство пешеходной тропинки в Сафоново-1 и готовил основание под детскую площадку на ул. Авиаторов, 8, не справился со взятыми обязательствами. Городской центр ЖКХ расторгает контракт и оперативно приступает к поиску нового исполнителя, который завершит работы. Оборудование детской площадки уже закуплено. Как только основание будет подготовлено, игровые элементы установят.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18301-rabotu-prodolzhit-drugoy-podryadchik/