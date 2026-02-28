В Североморске подвели итоги конкурса педагогических достижений

Вчера на сцене Дома детского творчества им. Саши Ковалёва флотской столицы чествовали участников, финалистов и победителей муниципального конкурса педагогических достижений. В этом году среди конкурсантов 29 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, а также выпускников психолого-педагогических классов школы №7.

Напомним, конкурсные испытания стартовали в конце января. Участники демонстрировали разные методики преподавания, работу с родителями, умение ориентироваться в законодательстве, выходить из сложных педагогических ситуаций, мастер-классы и открытые уроки - всё это оценивалось строгим жюри под председательством начальника Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлии Гладских.

В церемонии награждения приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгения Гордеева.

- Мы сегодня чествуем не только участников, финалистов, победителей конкурса, мы сегодня отдаём дань уважения и преклоняемся перед всеми педагогами, воспитателями, работниками системы образования ЗАТО г. Североморск. Наше образование - лучшее в Мурманской области, у нас самые талантливые дети и самые лучшие педагоги, - отметил в своём выступлении глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. – От вашего труда, уважаемые педагоги, зависит не только будущее наших детей, но и будущее нашего города, региона, страны. Город, в свою очередь, тоже старается сделать для вас многое – оперативно выделяется служебное жильё, с недавнего времени у педагогов есть право его приватизации. Муниципалитет заботится о внешнем облике образовательных учреждений, обновляет внутренние пространства школ, детских садов и учреждений допобразования. По программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом, в период с 2027 по 2030 годы все школы должны быть отремонтированы.

Победителем «Конкурса педагогических достижений 2026» в номинации «Учитель года» признана Дарья Морозова, учитель биологии лицея №1.

В номинации «Учитель года. Педагогический дебют» - Екатерина Тимошенко, учитель химии лицея №1. В номинации «Педагогические надежды» - Ульяна Корюкова, 11-классница школы №7. В номинации «Воспитатель года. Дебют» - Лиана Стрекаловских, воспитатель д/с «Якорёк». В номинации «Воспитатель года» - Олеся Вторникова, д/с «Кораблик». В номинации «Сердце отдаю детям» - Ольга Целигорова, педагог допобразования ДДТ им. Саши Ковалёва.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19385-v-severomorske-podveli-itogi-konkursa-pedagogicheskih-dostizheniy/