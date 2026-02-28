Долина Уюта вновь станет центром биатлонных баталий: в Мурманске пройдёт финальный этап «Альфа-банк Кубок Содружества»В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.02.26 11:00

В Североморске подвели итоги конкурса педагогических достижений

Вчера на сцене Дома детского творчества им. Саши Ковалёва флотской столицы чествовали участников, финалистов и победителей муниципального конкурса педагогических достижений. В этом году среди конкурсантов 29 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, а также выпускников психолого-педагогических классов школы №7.

Напомним, конкурсные испытания стартовали в конце января. Участники демонстрировали разные методики преподавания, работу с родителями, умение ориентироваться в законодательстве, выходить из сложных педагогических ситуаций, мастер-классы и открытые уроки - всё это оценивалось строгим жюри под председательством начальника Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск Юлии Гладских.

В церемонии награждения приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и председатель Совета депутатов Евгения Гордеева.

- Мы сегодня чествуем не только участников, финалистов, победителей конкурса, мы сегодня отдаём дань уважения и преклоняемся перед всеми педагогами, воспитателями, работниками системы образования ЗАТО г. Североморск. Наше образование - лучшее в Мурманской области, у нас самые талантливые дети и самые лучшие педагоги, - отметил в своём выступлении глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. – От вашего труда, уважаемые педагоги, зависит не только будущее наших детей, но и будущее нашего города, региона, страны. Город, в свою очередь, тоже старается сделать для вас многое – оперативно выделяется служебное жильё, с недавнего времени у педагогов есть право его приватизации. Муниципалитет заботится о внешнем облике образовательных учреждений, обновляет внутренние пространства школ, детских садов и учреждений допобразования. По программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом, в период с 2027 по 2030 годы все школы должны быть отремонтированы.

Победителем «Конкурса педагогических достижений 2026» в номинации «Учитель года» признана Дарья Морозова, учитель биологии лицея №1.

В номинации «Учитель года. Педагогический дебют» - Екатерина Тимошенко, учитель химии лицея №1. В номинации «Педагогические надежды» - Ульяна Корюкова, 11-классница школы №7. В номинации «Воспитатель года. Дебют» - Лиана Стрекаловских, воспитатель д/с «Якорёк». В номинации «Воспитатель года» - Олеся Вторникова, д/с «Кораблик». В номинации «Сердце отдаю детям» - Ольга Целигорова, педагог допобразования ДДТ им. Саши Ковалёва.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19385-v-severomorske-podveli-itogi-konkursa-pedagogicheskih-dostizheniy/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире22:00«Десять негритят». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)01:10«Медленное ТВ-Камин».05:20Юбилейный концерт «Авторадио. 30 лет. Классика» '2023 (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья в лидерах по росту цен оказались куриные яйца-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар укрепился на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля и 2 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»