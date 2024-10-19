В Североморске подвели итоги первых дней работы оперативного штаба по решению проблем в сфере ЖКХ и продолжают трудиться в усиленном режиме

И.о. заместителя губернатора Владимир Евменьков вчера подвёл итоги первых дней работы оперативного штаба по решению проблем в сфере ЖКХ.

Напомним, по инициативе губернатора Мурманской области в ЗАТО г. Североморск в понедельник этой недели начал работу оперативный штаб по решению проблем в сфере ЖКХ, который возглавляет и.о. заместителя губернатора Владимир Евменьков. В этот же день на территории муниципалитета был введён режим повышенной готовности, а также организована работа «горячей линии» на базе Единой дежурной диспетчерской службы для приема обращений жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщает администрация флотской столицы, эти решения позволили принять более 200 звонков, которые незамедлительно передавались в работу; сформировать 10 дополнительных бригад, которые ежедневно работают по заявкам; отработать более 100 обращений, поступивших до начала работы оперативного штаба.

- Отдельные слова благодарности структурным подразделениям администрации, которые, не считаясь с личным временем, принимают участие в работе штаба, а также жителям за обратную связь! Информация, полученная из первых уст, помогает оценить правильность принятых решений. Несмотря на предстоящие выходные, работаем в усиленном режиме, - подчеркнул Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16856-io-zamestitelya-gubernatora-vladimir-evmenkov-podvel-itogi-pervyh-dney-raboty-operativnogo-shtaba-po-resheniyu-problem-v-sfere-zhkh/