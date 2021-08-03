В Североморске полицейские помогли спасти двух человек во время пожара

Ранним утром 28 июля текущего года сотрудники отдельного взвода ППС МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной сержант полиции Виктор Баланцев, сержант полиции Андрей Ковальчин и стажёр Валерий Корниченко, находясь на маршруте патрулирования, в 6 часов утра получили сигнал о возгорании квартиры в доме на улице Корабельной флотской столицы. Прибыв первыми на место происшествия, заметили, что из разбитого окна одной из квартир, расположенной на 9-ом этаже, идёт дым и оттуда слышен встревоженный женский голос с просьбами о помощи.

Быстро поднявшись на девятый этаж, полицейские обнаружили, что дверь, ведущая в квартиру, заперта. Весь этаж был заполнен дымом. Стражи правопорядка попытались взломать металлическую дверь, но та оказалась заперта изнутри на массивный засов. Полицейские через окно соседней квартиры выяснили у женщины, что кроме неё в квартире находится муж в бессознательном состоянии. В этот момент уже подоспели сотрудники МЧС. С помощью спецсредств удалось вскрыть дверь и проникнуть внутрь. В охваченном дымом помещении сразу заметили мужчину, лежавшего на полу в бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вместе с огнеборцами на руках вынесли пострадавшего из охваченного пламенем жилья и передали медицинским работникам.

Супруга мужчины покинула квартиру самостоятельно. Позже выяснилось, что её муж получил термический ожог с поражением 45 процентов тела, у женщины - резаные раны кистей рук от стекла и шоковое состояние. По предварительным данным возгорание в квартире супругов произошло от электрического обогревателя.

С связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан, а также высокой задымленностью подъезда, стражами порядка было принято решение об эвакуации всех жильцов подъезда. Спускаясь по этажам и громко стуча в двери квартир, они стали будить людей и просить покинуть квартиры.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в результате грамотных действий Виктора Баланцева, Андрея Ковальчина и Валерия Корниченко на месте происшествия удалось не допустить жертв. Руководство отдела полиции за смелость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации сотрудниками патрульно-постовой службы, планирует их поощрить.