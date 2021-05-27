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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 09:00

В Североморске после капитального ремонта приняли первый «мокрый» фасад

В Североморске завершён капитальный ремонт первого «мокрого» фасада в 2021 году. Работы вчера принял генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёор Денисов.

«Капитальный ремонт фасада дома №11 на улице Пионерской начался в апреле этого года. За счёт оперативной подготовки поверхности фасада к работам и хорошей погоды в апреле и мае – 40 дней держалась положительная температура воздуха – работы удалось выполнить в короткие сроки. Работы   выполнены с применением декоративной штукатурки «короед». Этот материал позволяет исключить применение шпаклевки, скрыть неровности поверхностей и значительно улучшить их фактуру. До сих пор подрядчики не применяли «короед» при капитальном ремонте фасадов многоквартирных домов Мурманской области», – отметил Федор Денисов.

К слову, капитальный ремонт фасада дома №11 на улице Пионерской выполнялся по технологии, решение о применении которой принял Технический совет при Министерстве строительства Мурманской области. В этом сезоне при капитальном ремонте фасада строители также не используют армированную сетку. Более того, делают фасад как можно тоньше и все слои из смесей однородного состава, чтобы он лучше держался на вертикальной поверхности.

Фасад на Пионерской, 11 в Североморске стал пятым из краткосрочного плана 2021 года. Также после технологического перерыва окончена покраска дома №8 на улице Северной Заставы. Кроме того, работы по капитальному ремонту уже завершены в домах №1, 2 и 4 на улице Заводской в Зеленоборском. Всего в этом году в Мурманской области планируется капитально отремонтировать 225 многоквартирных домов, в 51 из них пройдут работы по преображению фасадов. Работы уже идут в 32 многоквартирных домах. Ещё на восьми объектах капремонт фасадов начнётся в ближайшее время, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

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