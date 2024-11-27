В Североморске после капремонта приняты первые в 2024 году дома по реновации ЗАТО

В Мурманской области продолжается реализация масштабного комплексного плана по реновации ЗАТО. Из 149 мероприятий, запланированных в 2024 году, уже реализовано 70, по остальным — работы выполняются или находятся на завершающей стадии. Так, в Североморске сданы первые дома после капитального ремонта.

«Всего в рамках реновации ЗАТО в Мурманской области в этом году приступили к капитальному ремонту 161 многоквартирного дома, в том числе 60 — в Североморске. На прошлой неделе прошли первые приёмки выполненных работ. В том числе был завершен капитальный ремонт крыши и фасада дома №29 на улице Советской. Подрядчики выполнили работы точно в срок», — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на крыше строители демонтировали старое покрытие, заменили обрешётку, постелили гидроветрозащитную мембрану и смонтировали новое покрытие. Кроме того, были утеплены вентиляционные шахты и чердачные перекрытия, а на самой кровле установлены снегозадержатели. При капремонте фасада подрядчик восстановил разрушившийся штукатурный слой, выполнил покраску фасада здания. Также были заменены оконные блоки в подъездах и отремонтированы входные группы.

Напомним, недавно были завершены работы по замене крыши дома №1 на улице Приозерной в Щукозере, которые также проводились в рамках реновации ЗАТО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/