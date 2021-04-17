В Североморске после ремонта сдана первая квартира в рамках реновации ЗАТО. Об этом вчера на заседании правительства Мурманской области сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Всего в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО в Североморске будет отремонтировано 77 пустующих квартир. На сегодняшний день работы ведутся в 59. Одна квартира сдана», – отметил Владислав Сандурский.

Также принято решение в комплексном плане на 2022 – 2023 годы предусмотреть снос многоквартирных домов и зданий, признанных аварийными.