В Североморске после вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед работниками молочного завода свыше 4 млн рублей

Прокуратура ЗАТО г. Североморск провела проверку соблюдения трудовых прав работников акционерного общества «Североморский молочный завод».

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, было установлено, что по причине прекращения производственной деятельности работодатель допустил образование задолженности по заработной плате перед 28 работниками завода за период не более 2 месяцев на общую сумму свыше 4 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора предприятия внесены представления, по результатам рассмотрения которых задолженность перед работниками погашена в полном объёме, трудовые права работников восстановлены.

Кроме этого, по постановлениям прокурора города за нарушение установленных сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работникам, юридическое и должностное лицо организации привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 40 тысяч рублей.