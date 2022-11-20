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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 08:00

В Североморске появится региональный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина

Всероссийский музей А.С. Пушкина – одно из ведущих учреждений отечественной культуры. В 1997 году Указом Президента Российской Федерации музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия России.

Создание в Североморске первого в Мурманской области Регионального центра прославленного музея станет значимым культурным событием для всего региона, так как Североморская ЦБС будет обладать уникальным информационным ресурсом, который доступен исключительно партнёрам Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Кроме изобразительных и справочных материалов в региональные центры передаются научно-популярные фильмы, издания музея, мультимедиаресурсы. Юные и взрослые гости центров могут совершить виртуальную прогулку по экспозициям музейного комплекса: комнатам в последней квартире Пушкина на Мойке, 12, учебным классам лицея, залам усадьбы Г.Р. Державина.

Открытие Регионального центра проведёт заведующая медиацентром Всероссийского музея А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Ирина Валерьевна Розина. Приглашены представители правительства Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области, Мурманской областной Думы, администрации ЗАТО г. Североморск и Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2014 года в ряде регионов РФ действуют 22 региональных центра Всероссийского музея А.С. Пушкина. Одним из последних стало открытие подобного центра в Казани, которое состоялось в присутствии первых лиц Республики Татарстан.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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