В Североморске появится скейт-парк

В 2022 году АНО «Центр городского развития Мурманской области» планирует строительство скейт-площадки на территории Городского парка в Североморске.

Спортивный объект будет создан из высокопрочной бетонной смеси, которая увеличит срок эксплуатации конструкции и позволит создать сложные геометрические формы. Бетонные поверхности отшлифуют ручным и механическим способами обработки, что придаст им максимальную гладкость.

Единовременно на площадке смогут заниматься до 15 спортсменов и находиться до 50 посетителей.

Разработчики проекта предлагают жителям флотской столицы самостоятельно выбрать конфигурацию скейт-парка и проголосовать за один из трёх предложенных вариантов. В ближайшее время на портале «Наш Север» будет организовано голосование. Оно продлится до 4 марта.

Подобные скейт-парки давно пользуются популярностью в разных странах мира, постепенно появляются и на территориях российских городов. Так, осенью 2021 года первый в Заполярье бетонный скейт-парк площадью около 1000 квадратных метров открылся в мурманской Долине Уюта. Его построили в рамках реализации плана мероприятий по благоустройству города «Наш Мурманск».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, североморский скейт-парк будет построен в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области». Её главная цель - повышение качества и комфорта городской среды населённых пунктов Кольского Заполярья. Программа является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440380/#&gid=1&pid=4