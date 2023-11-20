В Североморске предпринимателей приглашают принять участие в новогодних ярмарках

Отдел экономического развития администрации ЗАТО г. Североморск приглашает предпринимателей и руководителей предприятий, организаций принять участие в торговых ярмарках, посвящённых новогодним праздничным мероприятиям по включению иллюминации на ёлках:

9 декабря — ул. Сафонова;

10 декабря — ул. Школьная, н.п. Североморск-3;

20 декабря — ул. Панина, п.г.т Сафоново.

Подать заявление можно до 24 ноября. Документы принимаются в отделе экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск по адресу: ул. Ломоносова, 4, каб. №№ 14 и 26. Телефоны для справок: (881537) 4-95-14, (881537) 4-95-26. Адрес электронной почты: econom@citysever.ru.