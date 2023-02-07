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Мурманская область. Арктика (16+)07.02.23 12:30

В Североморске предварительно согласована передача имущества ТЭК в государственную собственность Мурманской области, дополнительно передаётся ещё 11 объектов

7 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе внеочередного заседания принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов и депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин.

Заслушав выступление заместителя главы ЗАТО г. Североморск - председателя комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск Зозули Натальи Олеговны, депутаты приняли решение «О согласовании передачи имущества из муниципальной собственности».

31 июля 2023 года истекает срок действия договоров аренды объектов имущества, относящихся к объектам теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем ЗАТО г.Североморск, а также объектов, необходимых для организации их содержания и обслуживания, заключенных между комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск и АО «Мурманэнергосбыт».

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, большинство объектов недвижимости и сетевого хозяйства, входящих в состав имущества ТЭК, построены и введены в эксплуатацию в 1960-1980 годах и в настоящее время имеют порядка 80% износа. За период 2020-2022 годов произведены капитальные ремонты объектов теплоснабжения (сети теплоснабжения, котельное оборудование) на общую сумму 264,0 млн рублей, из них 226,5 млн были получены в качестве софинансирования из бюджета Мурманской области, 37,5 млн рублей - из бюджета ЗАТО г.Североморск. Таким образом, 86% средств, потраченных на капитальные ремонты имущества ТЭК, было выделено из бюджета Мурманской области.

Одновременно, в течение 2019-2022 годов в адрес Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск от АО «МЭС» поступали заявления о необходимости модернизации инженерно-технического оборудования, реконструкции, дооборудования объектов ТЭК, требующих финансовых вложений в размере 136 млн рублей.

При этом, бюджет ЗАТО г.Североморск является дотационным, на 2023 год принят с предельным уровнем дефицита, источником погашения которого являются заёмные средства.

В настоящее время имущество ТЭК арендуется компанией «МЭС», единственным акционером которого является Мурманская область в лице Министерства имущественных отношений Мурманской области. Кроме того, «МЭС» имеет статус единой теплоснабжающей организации, обязанностью которой является обеспечение тепловой энергией всех потребителей в зоне своей деятельности и несение ответственности за надёжность и качество теплоснабжения. Тепло- энергетическая компания имеет штат специалистов и парк техники, необходимый для обслуживания Имущества ТЭК, фактически осуществляет его содержание и текущее обслуживание.

Таким образом, имущество ТЭК содержится и обслуживается организацией, учредителем которой является Мурманская область, почти 90% финансирования на проведение капитальных ремонтов имущества ТЭК в 2020-2022 годах также пришлось на бюджет Мурманской области.

В связи с этим, в настоящее время рассматривается вопрос о передаче имущества ТЭК в государственную собственность Мурманской области.

Передача имущества ТЭК в государственную собственность Мурманской области предварительно согласована, дополнительно передаётся ещё 11 объектов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13374-sostoyalos-vneocherednoe-zasedanie-soveta-deputatov-3/#news-gal-3

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