В Североморске приступили к возведению инфекционного госпиталя

Инфекционный госпиталь начали строить на территории ЗАТО г.Североморск силами Министерства обороны РФ. Об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам глава региона Андрей Чибис.

«Конечно, учитывая большую дислокацию военнослужащих Северного флота, действительно идт строительство дополнительных мощностей инфекционного госпиталя под любые задачи, которые возникают и будут возникать на территории Мурманской области. Это будет модульный стационарный госпиталь с самым современным оборудованием, которое позволит при наступлении любых инфекций решать задачу выздоровления военнослужащих. И мы благодарны руководству Минобороны за то, что такое решение принято и в Североморске такой объект появится», - сказал Чибис.

Как пишет ТАСС, он не назвал точные сроки сдачи объекта, но уточнил, что госпиталь в Североморске должен быть построен в течение ближайших нескольких месяцев.