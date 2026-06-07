В Североморске приступили к высадке цветов на улицах города

В ближайшее время будет высажено порядка 5,5 тысячи петуний и более 2 тысяч бархатцев и гвоздик. Они уже красуются в клумбах возле североморского «Алёши» на Приморской площади, памятника прославленным лётчикам Борису Сафонову и Тимуру Апакидзе на ул. Сафонова, в сквере у мемориала героям СВО.

Активно участвуют в украшении Североморска цветами и жители флотской столицы. Во многих дворах стараниями цветоводов появляются живописные уголки. В них наверняка найдётся место и саженцам, которые по поручению главы региона Андрея Чибиса сегодня в комитете по развитию городского хозяйства вручили активным участникам Всероссийского весеннего субботника, подавшим заявки через портал «Наш Север».

«Спасибо всем, кто с искренней заботой относится к флотской столице, делает его чище, красивее и уютнее!», - поблагодарил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19742-leto-vremya-yarkih-krasok/#news-gal-1