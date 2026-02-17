В Североморске приступили к ямочному ремонту на проблемных участках дорог

С начала года работы уже проведены на проездах общего и местного пользования на ул. Пикуля (в районе дома №10 по ул. Северная Застава), ул. Адмирала Головко (перекресток), ул. Сивко, 2 (район пешеходного перехода), ул. Советской (в районе дома №9 по ул. Северная Застава). Общая площадь отремонтированных участков около 30 метров квадратных.

Работы продолжаются.

«Для зимнего ремонта используем холодную смесь асфальтобетонного покрытия, которая эффективна даже при минусовых температурах и помогает снять наиболее острые моменты и предотвратить дальнейшее разрушение асфальта», - пояснил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19345-nachalsya-yamochnyy-remont/