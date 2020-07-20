В Североморске приведут в порядок воинские захоронения

На военно-мемориальном кладбище флотской столицы будет восстановлено 82 надгробья. Это стало возможным благодаря соглашению, которое администрация ЗАТО Североморск заключила с Министерством культуры Мурманской области в рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества».

Сейчас проходят подготовительные работы. Так, силами добровольцев Единого волонтёрского центра, военнослужащих и активистов города на мемориальном кладбище был проведён субботник.

Целевую программу «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» российское правительство утвердило в преддверии 75-летия Победы. В течение пяти лет за счёт средств федерального, региональных и местных бюджетов планируется восстановить около 10 тысяч воинских захоронений.