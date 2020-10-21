В Североморске привели в порядок воинские захоронения

На военно-мемориальном кладбище флотской столицы восстановлено 82 надгробья. Это стало возможным благодаря участию муниципалитета в целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Сегодня глава ЗАТО Владимир Евменьков поблагодарил специалистов, задействованных в восстановлении захоронений, за качественно выполненную работу.

- Поскольку программа реализовалась впервые, были определённые бюрократические вопросы, потребовавшие дополнительного времени, но их удалось решить во взаимодействии со штабом Северного флота, Минобороны. Отдельные слова благодарности Специализированной похоронной службе и организации «Мурмангранит», которые вели работы на мемориальном кладбище. За сжатые сроки проведён колоссальный объём работ. Кладбище приняло совсем другой вид, оно стало более ухоженным, - сказал руководитель Североморска.

До первых заморозков необходимо было провести демонтажные работы, бетонирование, работы по благоустройству территории. С задачей специалисты справились за две недели.

- Понимая, что сроки сжатые, приложили максимальные усилия. Для нас это ответственность и перед заказчиком, и перед теми, чьи имена выгравированы на этих памятниках – это не та работа, при которой возможны срывы сроков или несерьёзное отношение, - отметила коммерческий директор ООО «Мурман-Гранит» Виктория Дудка.

- Стоит также отметить, что ещё до выбора подрядчика и результата, который мы с вами видим, была проделана большая архивная работа. Специалисты военного комиссариата, музея Североморска внесли свой вклад в общее дело и в реализацию программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». Работа в этом направлении продолжается, в следующем году мы восстановим ещё 17 надгробий в посёлке Сафоново, - рассказала начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО Ольга Обухова.