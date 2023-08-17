В Североморске продолжается благоустройство многофункциональной площадки на Полярной улице

Эти работы муниципалитет ведёт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За летний период подготовили два основания: на одном установят игровые модули, на втором - уличные снаряды для занятий воркаутом.

Как пояснила врио главы Анна Клапоцкая, проект реализуется при взаимодействии с правительством Мурманской области. Детская площадка в дальнейшем будет оборудована при поддержке регионального Министерства градостроительства и благоустройства, а спортивная – при поддержке Минспорта области.

Окончание работ запланировано на осенний период. В следующем году благоустройство продолжат.

«Планируем отгородить ливневую канализацию от детской площадки – для безопасности детей. И также, скорее всего, проведём дополнительную отсыпку грунтом для озеленения зон, которые остались в «строительном» виде, чтобы в следующем году это выглядело, как завершённый объект», - рассказал заместитель директора ГЦ ЖКХ Иван Гладских.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/14148-prodolzhaetsya-blagoustroystvo-mnogofunkcionalnoy-ploshadki-na-ul-polyarnaya/#news-gal-3