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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 11:00

В Североморске продолжается благоустройство придомовых территорий на улице Кортик

Мониторинг работ провели председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, депутат Владимир Марыгин и руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» города Североморск Виктория Милешкина.

Напомним, в рамках программы по формированию комфортной городской среды на ул. Кортик идёт ремонт целого блока дворов. Здесь будет ровное асфальтовое полотно, пешеходные дорожки, тротуары, расширится парковка.

Жители обращались в администрацию по поводу качества выполнения работ, поэтому комиссия с ними встретились, и на месте задали интересующие вопросы представителю подрядчика «СТРОЙ-НОРД».

Также в рамках губернаторской программы по поддержке инициатив жителей «На Севере - твой проект» на улице Кортик будет проведена реконструкция детской площадки, руководителем проекта которой выступил депутат Совета депутатов Андрей Новиков.

В своей инициативе депутат обратил внимание на то, что существующая детская площадка не отвечает современным требованиям безопасности и функциональности. При этом улица Кортик территориально находится отдельно от основной городской застройки, поэтому данная детская площадка является единственной для проживающих здесь детей.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16135-blagoustroystvo-pridomovyh-territoriy-na-ul-kortik-prodolzhaetsya/

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