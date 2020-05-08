В Североморске продолжается дезинфекция общественных зданий и сооружений

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты Северного флота проводят дезинфекцию всех остановок общественного транспорта в Североморске. Дезинфекция проводится путём распыления раствора двутретиосновной соли гипохлорита кальция на поверхности, которые могут содержать болезнетворные бактерии и вирусы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие работают с переносными приборами специальной обработки в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в военных гарнизонах Северного флота сформировано около 400 подразделений, предназначенных для дезинфекции военных объектов и учреждений и поддержания санитарного режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки. К дезинфекции военных объектов специалисты РХБЗ приступили с конца марта. Ежедневно в ходе работ по дезинфекции используется около 6,5 тонны растворов.