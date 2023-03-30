В Североморске продолжается капитальный ремонт школы №12

Капитальный ремонт школы №12 в ЗАТО г. Североморск выполняется в рамках федеральной программы по модернизации школьных систем образования, инициированной Президентом Российской Федерации, а также в рамках региональной программы реновации ЗАТО.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы на объекте начались в 2022 году и были разделены на два этапа. В рамках первого этапа выполнен капитальный ремонт кровли, фасада, входной группы и двух спортивных залов. Кроме того, на фасад школы установлена архитектурная подсветка.

В рамках второго этапа в 2023 году приступили к ремонту всех внутренних помещений, а также инженерных систем. Так, рабочие уже приступили к замене электропроводки, замене сантехнического оборудования, сетей водоснабжения, водоотведения и отопления.

«Работы идут в соответствии с графиком, их планируется завершить в августе 2023 года, что позволит юным жителям столицы Северного флота встретить новый учебный год в полностью отремонтированном здании», – пояснила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Правительство региона уделяет большое внимание модернизации и созданию новых объектов образования. В 2021 году в Североморске был открыт новый лицей на 1200 мест, сейчас строятся две школы в Мурманске – на улице Советской и в Казарменном переулке. Также в 2024 году появится новый корпус начальной школы в Печенге.

Фото: https://gov-murman.ru