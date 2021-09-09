В Североморске продолжается капитальный ремонт трёх многоквартирных домов на улице Сафонова

Во флотской столице продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области Фёдор Денисов в ходе еженедельного объезда проверил ход работ на трёх объектах на улице Сафонова.

«В домах 7, 9 и 11 на улице Сафонова идёт капитальный ремонт всех внутридомовых инженерных сетей и фасада. Дома 1937-1938 годов постройки, конечно, в ходе работ возникало немало сложностей. Однако благодаря слаженной работе сотрудников Фонда капремонта, председателя совета домов Сергея Ахтямова и подрядной организации, их удалось оперативно решить», – отметил Фёдор Денисов.

На сегодняшний день готовность внутридомовых инженерных сетей – от 50 до 70%. Сейчас рабочие подключают квартиры к новым электрощиткам, меняют стояки отопления и радиаторы и ремонтируют подвал дома №9.

Подрядчик полностью очистил и промыл фасад, а также восстановил штукатурный и шпаклёвочный слои. Сейчас идёт окраска дома. Согласно колористическим решениям, утверждённым как председателем совета, так и архитектурным отделом администрации города, нижнюю часть фасада окрасят в глубокий терракотовый, а верхнюю – в цвет слоновой кости. Все работы в домах 7, 9 и 11 на улице Сафонова в Североморске должны завершиться в октябре.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в 2021 году капитальный ремонт пройдёт в 250 многоквартирных домах Мурманской области.