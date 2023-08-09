В Североморске продолжается капитальный ремонт трёх школ

Ремонт проходит в школе №2 в пгт. Сафоново, школе №1 и №12 ЗАТО г. Североморск.

В школе №1 – на 60% готов фасад с учётом освещения, близится к завершению ремонт внутренних помещений. Продолжаются работы по ремонту внутренних инженерных сетей вентиляции, теплоснабжения и электроснабжения. Ремонт слаботочных инженерных сетей и благоустройство территории завершены на 70%.

В школе №2 – ремонт кровли завершён на 88%, ремонт фасада на завершающей стадии, ремонт внутренних помещений готов на 60%, а ремонт слаботочных сетей и сетей электроснабжения близится к 70%.

В школе №12 – ремонт внутренних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения готов на 85%. Ремонт внутренних инженерных сетей теплоснабжения почти завершен. Ремонт внутренних поверхностей всех помещений здания школы №12, кроме спортивных залов и их вспомогательных помещений, выполнен на 85%.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, техническая готовность школ варьируется от 85 до 93%. Это значит, что уже 1 сентября ученики этих школ пойдут в обновленные учреждения.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализуемой Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Министерством строительства и ЖКХ РФ, а также региональной государственной программы «Образование и наука» и плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru