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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.26 12:30

В Североморске продолжается работа над созданием комфортных условий проживания для маломобильных граждан

За неполные полгода парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья были организованы по 9 адресам флотской столицы.

Как сообщает администрация муниципалитета, эти места размещаются по адресам: ул. Колышкина, 7; ул. Советская, 24; ул. Кирова, 18; ул. Северная Застава, 8 и 22; ул. Инженерная, 4; ул. Гаджиева, 5; ул. Корабельная, 16; ул. Ломоносова, 15.

Кроме того, в двух подъездах по этим адресам были оборудованы лестничные подъёмники, или, как их называют, «шагоступы» для спуска и подъёма инвалидных кресел.

«В работе сейчас ещё 11 заявок, в том числе от участников специальной военной операции. Все обращения, которые поступают в администрацию через комитет по развитию городского хозяйства и сектор по работе с отдельными категориями граждан, детально рассматриваем на комиссии по безопасности дорожного движения. Для нас этот вопрос первоочередной», - поделился глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19821-parkovochnye-mesta-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/#news-gal-3

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