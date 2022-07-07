В Североморске продолжается ремонт участка теплотрассы на ул. Северная Застава

8 июля будет временно прекращена подача горячего водоснабжения во все многоквартирные дома на ул. Северная Застава в Североморске. Это необходимо для выполнения технических мероприятий, связанных с заменой магистральной теплосети. Уже в субботу подачу ГВС возобновят во все МКД, кроме домов №28, 30, 32 и 34. Они пока останутся без горячей воды, как и дома на ул. Гаджиева.

Как сообщает администрация ЗАТО г.Североморск, ремонт выполняется в рамках муниципального контракта между администрацией Североморска и АО «МЭС». Работы осуществляются поэтапно. Это выработанное сторонами технологическое решение для того, чтобы минимизировать неудобства для жителей города, проживающих в этом районе.

- На ул. Северная Застава идёт замена участка тепловой сети главного ствола от 46 камеры до спуска теплосети на ул. Гаджиева - порядка 160 метров. Ремонт идёт по графику. Срок выполнения – 15 августа, но стараемся делать максимально быстро. Работы разбиты на участки: идёт укладка новых труб, параллельно – вскрытие дальше теплотрассы, - рассказал директор филиала АО МЭС «Североморская теплосеть» Александр Кобытев.

- Северная Застава – один из самых сложных объектов с точки зрения реализации. Здесь одновременно меняется магистральная теплосеть и идут работы по благоустройству придомовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Понимая, что муниципальные сети, которые проходят на этом участке, давно требовали если не замены, то капитального ремонта, мы обратились в правительство Мурманской области и получили поддержку губернатора А.В. Чибиса. Если уже заходить на объект, то прежде, чем укладывать асфальт, надо поменять инженерные сети. Были выделены средства, поэтому, не затягивая, в этом году решаем сразу две серьёзные задачи на ул. Северная Застава, - во время еженедельного объезда прокомментировал глава ЗАТО г.Североморск Олег Прасов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12538-v-severomorske-prodolzhaetsya-remont-uchastka-teplotrassy-na-ul-severnaya-zastava/#news-gal-4