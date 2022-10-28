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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.22 09:30

В Североморске продолжается сбор помощи для мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в СВО

Очередная партия гуманитарной помощи, собранной в рамках акции «Север помогает» в Североморском местном отделении партии «Единая Россия», готова к отправке. Обувь, одежда, канцтовары, медикаменты, продукты питания, — все это принесли неравнодушные североморцы.

— Хочу отметить, что наши жители с самого начала активно подключились к акциям по сбору гуманитарной помощи, которые у нас проходили. Сейчас в рамках акции «Север помогает» объявлен собор помощи для мобилизованных и военнослужащих, принимающих участие в СВО. К нам приходят граждане и частным образом, и представители различных организаций — военной прокуратуры, военной финансовой службы, вой­сковых частей, детских садов, школ, учреждений допобразования — и приносят необходимые вещи. Есть партии, которые мы отправляем в региональный центр для дальнейшей транспортировки, другие передаём через Северный флот, а есть то, что мы собираем для наших мобилизованных ребят, — рассказывает секретарь Североморского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Юлия Гладских.

В этот раз вместе с необходимыми вещами нашим воинам передадут и трогательные письма североморских школьников. В рамках акции «Письмо солдату» ученики написали более 2000 посланий со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

— Уверен, что воинам, которые находятся на передовой, будет приятно получить такие письма. Искренние слова укрепляют боевой дух и придают сил. К тому же, мне кажется, что каждый человек, который оказывает моральную или материальную помощь тем, кто участвует в СВО, думает о них и болеет всей душой за то, чтобы они быстрее выполнили свой долг и вернулись домой, — отметил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Как и прежде, присоединиться к сбору может любой желающий. Сегодня очень востребованы тёплые носки, термобелье, тёплые перчатки, тактические перчатки, очки защитные, маскировочные халаты (утепленные), ранцы, рюкзаки, спальные мешки (тёплые), медицинские аптечки (тактические аптечки), подлокотники и наколенники, туристические коврики, аккумуляторные батарейки, средства дезинфекции и другое. Кроме того, есть необходимость и в автомобильной технике.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12990-v-severomorske-prodolzhaetsya-sobor-pomoshi-dlya-mobilizovannyh-i-voennosluzhashih-prinimayushih-uchastie-v-svo/#news-gal-3

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