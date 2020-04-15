В Североморске продолжается сбор средств на реализацию проекта «Освещение лыжной трассы на улице Восточная»
Жители флотской столицы уже внесли уже 100 тысяч рублей.
Напомним, именно за данный проект в этом году проголосовали жители Североморска – инициативной группой были собраны 11 тысяч 220 подписей.
Оборудованная лыжня нужна и детям, и взрослым – для проведения соревнований и занятий спортом. Предполагается, что она будет состоять из трёх участков - на 1, 2 и
В рамках федеральной программы «Инициативное бюджетирование» в этом году планируется осветить
Реализация проекта предполагает финансирование сразу из четырёх источников – областной и муниципальной казны, использование средств спонсора (в этом году это ООО «Формула-ЭКСПО») и жителей. Вклад североморцев в этом году должен составить 452 тысячи 922 рубля и 59 копеек. Сбор средств необходимо завершить до 1 мая. На сегодняшний день собрано больше 100 тысяч рублей.
В этом году для удобства горожан и оперативности введён безналичный сбор – специально создан расчётный счёт. Реквизиты опубликованы на сайте администрации ЗАТО г. Североморск во вкладке «Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»» - «Инициативное бюджетирование» - «Народное софинансирование».
Флотская столица уже не первый год принимает участие в федеральной программе «Инициативное бюджетирование». Она действительно работает. Благодаря поддержке местных инициатив в Североморске в микрорайоне Авиагородок появился «Народный сквер», а в городском парке «Аллея спорта» и танцевальная площадка.
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Назначение платежа: Инициативное бюджетирование (освещение лыжной трассы на ул. Восточная).