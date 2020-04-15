В Североморске продолжается сбор средств на реализацию проекта «Освещение лыжной трассы на улице Восточная»

Жители флотской столицы уже внесли уже 100 тысяч рублей.

Напомним, именно за данный проект в этом году проголосовали жители Североморска – инициативной группой были собраны 11 тысяч 220 подписей.

Оборудованная лыжня нужна и детям, и взрослым – для проведения соревнований и занятий спортом. Предполагается, что она будет состоять из трёх участков - на 1, 2 и 3 километра . В перспективе там появятся раздевалки и помещение для подготовки лыж.

В рамках федеральной программы «Инициативное бюджетирование» в этом году планируется осветить 1 километр трассы. Стоимость выполнения этой части работ - 3,5 миллиона рублей.

Реализация проекта предполагает финансирование сразу из четырёх источников – областной и муниципальной казны, использование средств спонсора (в этом году это ООО «Формула-ЭКСПО») и жителей. Вклад североморцев в этом году должен составить 452 тысячи 922 рубля и 59 копеек. Сбор средств необходимо завершить до 1 мая. На сегодняшний день собрано больше 100 тысяч рублей.

В этом году для удобства горожан и оперативности введён безналичный сбор – специально создан расчётный счёт. Реквизиты опубликованы на сайте администрации ЗАТО г. Североморск во вкладке «Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»» - «Инициативное бюджетирование» - «Народное софинансирование».

Флотская столица уже не первый год принимает участие в федеральной программе «Инициативное бюджетирование». Она действительно работает. Благодаря поддержке местных инициатив в Североморске в микрорайоне Авиагородок появился «Народный сквер», а в городском парке «Аллея спорта» и танцевальная площадка.

Администрация ЗАТО г. Североморск представляет свои банковские реквизиты:

ИНН 5110120236

КПП 511001001

УФК по Мурманской области Администрация ЗАТО г. Североморск» л/сч.04493390010

ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК Г. МУРМАНСК

Р / счёт 40101810040300017001

БИК 044705001

ОКАТО 47730000

Код платежа 701 20704050049000150 – от населения

Назначение платежа: Инициативное бюджетирование (освещение лыжной трассы на ул. Восточная).