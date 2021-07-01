В Североморске продолжается строительство новой школы

В Североморске в рамках реализации национального проекта «Образование» продолжается строительство общеобразовательной средней школы на 1200 мест. Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский вчера провёл на объекте выездную проверку штаба по строительству.

В мероприятии также приняли участие министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, а также представители заказчика и подрядчика.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, комиссия отметила положительную динамику исполнения работ. Закуплена партия мебели для школьной столовой, завершена отделка санитарных комнат. Установлены стеклопакеты во всех помещениях.

Выполняются работы по открытой спортивной площадке, на которой предусмотрено создание футбольного поля с искусственным газоном, беговыми дорожками, полосой препятствия и малыми архитектурными формами, также ведутся работы по благоустройству территории.

Участники штаба также отметили, что на объекте сохраняется проблема недостаточного количества рабочего персонала.

«По итогам штаба подрядчику поручено усилить темпы выполнения отделочных работ и обеспечить полную строительную готовность до конца июля этого года. Также совместно с администрацией муниципалитета поручено обеспечить подготовительные мероприятия к лицензированию объекта», – отметил Владислав Сандурский.