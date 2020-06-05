В Североморске продолжают наводить порядок трудовые бригады, задействованные во временных общественно-полезных работах

Областная программа поддержки северян, которые остались без работы, во флотской столице набирает обороты. На сегодняшний день 20 североморцев трудоустроены и занимаются временными общественно-полезными работами.

- Со всеми участниками программы заключены гражданско-правовые договоры. Бригады занимаются уборкой участков, которые ни за кем не закреплены – как в Североморске, так и в посёлках. Пробную уборку мы начинали с городского парка и прилегающей к нему территории - это улица Ломоносова, 8, 10 - вдоль улицы Сафонова. Также убрали всю нижнюю часть города, в том числе, в районе памятников и трибун, навели порядок на «офицерской горке», склона у детской поликлиники, вокруг трапов. Некоторые территории убираются уже повторно, - рассказал о промежуточных итогах работы за месяц директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов.

Трудовая смена длится 8 часов. Утро для бригад начинается с планёрки, где они получают инвентарь, средства индивидуальной защиты и задание на предстоящий рабочий день.

- Преимуществ у работы много – физически трудишься, на свежем воздухе. Нагрузка распределяется равномерно, график – удобный. Где ещё можно найти такую работу? Пятидневка, суббота, воскресенье – выходной. И заработок достаточный. И, потом, я родилась в Североморске, приятно приводить его в опрятный вид, - поделилась впечатлением Людмила Поздникина.

Когда программа только запускалась в городе, желающих принять в ней участие было не много – и работа незнакомая, и условия. Сейчас люди откликаются с удовольствием.

- При отработанном полном месяце, зарплата составляет 36 тысяч рублей, поэтому и люди работают с отдачей. Все кандидаты обязательно проходят через центр занятости. Возраст - от 18 лет, при условии, что человек или потерял работу, или нигде не работает, или является, например, студентом, который тоже ещё не трудоустроен, - пояснил директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов.

Результат работы трудовых бригад оценили и жители флотской столицы. Екатерина Григорук работает в Духовно-просветительском центре Североморской Епархии. Она сама – за чистый город. Территорию около 3 дома на улице Саши Ковалёва превратила в уютный двор – оформила там красивые клумбы, ежегодно высаживает цветы.

- Я, конечно, обратила внимание, что убирают мусор на склоне около Духовно-просветительского центра. Думала, это волонтёры, а оказалось, что трудовые бригады. Молодцы, и порядок навели, и сухие ветки собрали. Вот только бы меньше мусорили жильцы дома – больше бы было чистоты, - рассказала Екатерина Григорук.