В Североморске продолжаются проверки готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году

16 августа заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, руководитель профсоюза системы образования флотской столицы Алла Петросян, начальник МБУ «КХЭО» Леонид Рындя и ведущий специалист Управления образования Ирина Бальон продолжили проверку готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году. В этот день объёмы и качество выполненных работ были проверены в средней школе №11 и в детском саду №12.

Оба этих образовательных учреждения в полной мере готовы к новому учебному году.

В средней школе №11 кроме косметического ремонта частично заменены окна, вентиляция в спортивном зале. Предстоит замена теплового пункта.

В детском садике №12 выполнен ремонт в четырёх группах, заменены окна, система отопления. Эти четыре группы носят названия цветов: «Ромашка», «Одуванчик», «Колокольчик и «Фиалка». В соответствии с названиями групп выбран цвет покраски стен и цвет мебели. Дети придут в обновленные группы, где комфортно проводить время, будет тепло и светло.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12679-gotovnost-polnaya/#news-gal-17