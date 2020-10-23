В Североморске продолжаются проверки торговых объектов и городского транспорта

В ежедневных рейдах принимают участие сотрудники администрации муниципалитета, МВД, общественности.

- За эту неделю 175 объектов проверено. В среднем, 10 единиц транспорта и 15 торговых объектов, объектов общественного питания, сферы услуг в день специалисты осматривают, выдают рекомендации. Злостных нарушителей не выявлено, но все, кто получил замечания - предупреждены, что при следующих проверках будут составляться акты и проводиться работа в разрезе административно-правовых применений, - рассказала начальник отдела экономического развития администрации ЗАТО г.Североморск Наталья Микляева.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе увеличено число межведомственных рейдов, во время которых проверяется соблюдение масочного режима и требований Роспотребнадзора в общественном транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры, в учреждениях торговли, общественного питания и сферы услуг.

В Североморске такие рейды проводятся с начала пандемии. Проведено почти 1500 проверок, к административной ответственности привлечено 25 предпринимателей и юридических лиц. Сумма штрафов составила более миллиона рублей.